Alessandria corsare. Ovada, doppio acuto

SANTHIA' - Il duello a distanza continua: Lilliput Settimo e Alessandria Volley sono le due squadre più accreditate per il salto di categoria, in C femminile, e fin dalle prime giornate sono a giocarsi il primato. Un solo punto a vantaggio delle torinesi, ma c'è grande equilibrio, anche nella quarta giornata vittorie piene per entrambe.

Le ragazze di Ruscigni contro una delle avversarie più quotate, Cigliano: a Santhià sono le padrone di casa a conquistare il primo set, 25/22, ma le alessandrine mettono in terra i punti per il pareggio, 21/25 e si aggiudicano il parziale della svolta, 23/25. Da quel momento, dopo le fatiche nella prima parte, sono padrone assolute del campo, con un eloquente 13/25. E si preparano ora allo scontro al vertice, sabato 5 novembre, al PalaCima, con Lilliput.

La Bollente, brutto ko. Novi cade ancora In B1 femminile Arredo Frigo cede alla capolista. L'unico punto conquistato è di Casale in B2

Per Ovada è giornata di derby. E di en plein, quasi in contemporanea: le ragazze conquistano Valenza, 3/0 a Zs Ch, un accenno di equilibrio solo nel secondo set, 22/25, il primo e il terzo in controllo, 18/25, 15/25.

Quasi in fotocopia, in C maschile, il duello sul campo della matricola Cetip Makhymo Acqui: Menego Immobiliare chiude con un 3/0 costruito nelle prime due frazioni, le più lottate, 20/25, 23/25, e poi in scioltezza nel terzo, 15/25.

Pirates all'arrembaggio

In serie D femminile arrembaggio vincente per Pirates Novi - Gavi, 3/0 casalingo con To Volley per restare a strettissimo contatto (un punto di differenza) con la capolista S2m Volley Vercelli. Primi due set in dominio assoluto per le ragazze di Quagliozzi, 25/16 25/14, solo nel terzo le torinesi hanno un accenno di reazione, spento sul 25/20.

A secco, invece, DueA: in casa di Pivielle le baby di Alessandria e Acqui rispondono al vantaggio delle locali, 25/15, pareggiando 23/25. Ma non trovano continuità, e cedono i due successivi, 25/18 25/21.

In D maschile Novi in campo oggi, alle 18.30, a Torino, contro ReBa Volley, per restare sul podio.