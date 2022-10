Lo Scrivia "in bianco" dopo lo sversamento causato dall'incidente di ieri

SERRAVALLE SCRIVIA - Questa mattina gli abitanti di Stazzano e di Serravalle Scrivia e di Cassano Spinola si sono alzati con una visione spettrale del loro fiume.

Lo Scrivia, infatti, si presentava ai loro occhi completamente bianco, ricoperto di vernice acrilica rovesciatasi ieri verso le 18.30 in autostrada lungo il tratto tra Serravalle Scrivia e Vignole Borbera. Tonnellate di vernice acrilica si sono riversate sulla strada, sul terreno e successivamente nelle acque del fiume.

Tortona, limitato l'uso dell'acqua corrente I tecnici sono ottimisti, ma per ora è meglio seguire le indicazioni

I sindaci dei comuni coinvolti sono stati allertati e l’Arpa è al lavoro. Per il momento non ci sono state ancora comunicazioni ufficiali da parte delle amministrazioni locali - se non una nota del Comune di Tortona - rivolte ai cittadini sull’utilizzo dell’acqua potabile, ma l’aspetto del fiume fa pensare ad un disastro ecologico. Gestione Acqua ha chiuso i pozzi di captazione dallo Scrivia che alimentano per buona parte gli acquedotti di Novi Ligure e Pozzolo Formigaro, pertanto potrebbero verificarsi cali di pressione.