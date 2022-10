Moretta e Vanchiglia segnano, Acqui e Luese Cristo al palo

MORETTA - L'Acqui (senza Guazzo out per infortunio) non sa più vincere, la Luese Cristo la imita e non dà continuità alle prestazioni e ai risultati degli ultimi turni. Una giornata senza punti per le due squadre di Eccellenza della provincia, sconfitte in trasferta e con una classifica povera per entrambe, 11 punti per i termali, a -10 dalla vetta, e 8 per la matricola, ferma nelle zone calde.

Punizione fatale

A Moretta poche occasioni nel primo tempo, tutte di marca acquese: già al 1' la conclusione di Mazzarello di poco a lato della porta difesa da Rissone. All'11' Ndyaie vede il portiere fuori dai pali e prova a sorprenderlo, ma la conclusione è fuori misura. Al 22' soluzione per Piana, che incrocia, ma non trova l'angolino. Tre minuti dopo l'attaccante cerca di sbloccare il punteggio dalla lunga distanza, e Rissone si salva in angolo. Al 39' Emiliano corregge di testa la punizione di Ndyaie, ma sul fondo.

In avvio di ripresa padroni di casa in vantaggio al 7': punizione di Todaro, che la barriera non riesce a intercettare. Anzi, la palla filtra e arriva a Lombardo, solo in area e Ivaldi non può fare nulla per neutralizzare il tocco vincente. Due opportunità per riprendere la gara, con Nani, al 24' fuori bersaglio, al 26' deviazione vincente, ma rete annullata per posizione di fuorigioco. Forcing finale, con occasioni per Piana e Innocenti, rimpallati (37'), Morabito di testa, fuori (38'), ancora due volte Piana, ma senza agguantare un pareggio che avrebbe permesso, almeno di muovere la graduatoria, al di sotto delle aspettative.

Flessione nella ripresa

Equilibrio nella prima frazione a Vanchiglia, anche se la palla gol ce l'ha la Luese Cristo, in avvio, con Russo, deviazione di poco a lato. Supremazia territoriale, nessun rischio, nell'ultimo quarto d'ora gioco un po' confuso, da una parte e dall'altra..

Ospiti meno lucidi nella ripresa, nonostante alcuni cambi; al 37' Berri consegna il vantaggio ai padroni di casa e non basta l'assalto negli ultimi minuti, che gli alessandrini giocano con cinque punte, pagando a prezzo eccessivo una seconda frazione a ritmi troppo blandi.

Le formazioni

Acqui: Ivaldi; Costa Pisani, Cirio, Emiliano, Morabito, Baldizzone (33'st Cavallotti), Mazzarello (1'st Pagliano) , Nani, Piana, Ndyaie, Innocenti. A disp.: Cipollina, Verdese, Sciutto, Sciacca, Morganti, Martino, Caucino. All.: Merlo

Luese Cristo: Bodrito, Mendolia (37'st Viscomi), Mocerino, Cascio, Spriano (15'st Liguoro), Silvestri, Ragusa (11'st Dan), Russo, Kankam (13'st Neirotti), Simone, Binello (32'st Ferretti). A disp.: Marchelli, Arapi, Di Carlo, Milanese. All.: Adamo

