Novipiù, piazza il blitz esterno all’overtime

VEROLI - Primo colpo esterno stagionale della Novipiù che batte, dopo un supplementare (90-94), la E-Gap Roma e riprende il cammino. Successo prezioso per la squadra di coach Andrea Valentini che ritrova Lucio Redivo (24 punti e 5 assist), galvanizzato dalla convocazione in nazionale argentina.

La partita

Casale senza Luca Valentini e Formenti. Primo tempo che vede la Stella Avanti di qualche punto e il Monferrato ad inseguire. Si va all’intervallo sul 40-35.

La partita s’infiamma nel terzo quarto che s’infiamma. 46-39. A metà quarto il tabellone recita 48-45. Dopo un botta e risposta la schiacciata di Wilson di fatto chiude i conti sul 58-55. Equilibrio che non si rompe nell’ultima frazione. Ghirlanda firma il sorpasso sul 63-64 a 6′ dalla sirena. Redivo allunga il distacco. Stella sembra all’angolo. Coach Bechi si prende un tecnico ma la Novipiù non ammazza la partita. Nell’ultimo minuto succede di tutto. La Novipiù perde la bussola e Rullo segna in schiacciata il colpo che manda tutti ai supplementari. Brava Casale a ritrovarsi. Ghirlanda ed Ellis schiacciano il piede sull’acceleratore. Visintin ancora determinante da tre punti. Ellis e Redivo la riportano a +5. Rullo fa 3/3 dai liberi ma dall’altra parte Redivo non sbaglia più e la partita si chiude sul 90-94 per i ragazzi di coach Valentini che con i denti si sono meritati questa vittoria.

I numeri

Finale: 90-94 dts

Parziali: 19-18, 40-35, 58-55, 78-78

Quintetti: Roma con Innocenti, Rullo, Wilson, Nazione, Chiumenti. Casale con Ellis, Redivo, Ghirlanda, Martinoni, Carver.

Punti: Rullo 19 (Roma), Redivo 24 (Casale)

Rimbalzi: Nazione 11 (Roma), Carver 17 (Casale)

Assist: Rullo e Wilson 3 (Roma), Redivo 5 (Casale)

Mvp: Redivo (Casale)