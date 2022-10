Debutto mondiale per la Ferrari 499P. Con Pier Guidi al volante

IMOLA - Ferrari ha scelto Imola, e le finali mondiali, per svelare la 499P, con cui, nel 2023, tornerà a correre, dopo mezzo secolo, per la vittoria assoluta del Fia Wec.

L'onore di mettersi per primo al volante è stato di Alessandro Pier Guidi, già due volte campione iridato, che fra dieci giorni, in Bahrein, correrà per il tris.

Grande attenzione per una macchina alla quale la scuderia di Maranello lavora da molto tempo, e il pilota tortonese è stato molto coinvolto nei test. A chi gli ha chiesto le prime impressioni ha parlato dell'orgoglio di essete stato scelto per il debutto, sostenuto anche dal tifo di una cinquantina di soci del Ferrari Club Alessandria, in testa il presidente Franco Giuliani.

Anche a loro Ale ha raccontato di "maggiore potenza" rispetto alla Gte, e, soprattutto di "velocità di percorrenza della curva".

Saranno quasi sicuramente due le vetture al via nel 2023: gli equipaggi non sono stati ancora annunciati da Af Corse, ma ci sono ottime possibilità che si punti sempre su Pier Guidi.

"Una giornata straordinaria: grazie ad Alessandro - racconta Giuliani - siamo entrati nei box e abbiamo visto ogni dettaglio di questa macchina fantastica".