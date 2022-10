Acqua potabile a Tortona

TORTONA - E' arrivato l'atteso aggiornamento dal Comune per quanto riguarda la qualità dell'acqua dopo il disastro di sabato pomeriggio con il versamento di vernice acrilica nel torrente Scrivia in seguito a un incidente sull'autostrada A7.

"Attualmente la macchia contaminata non ha ancora raggiunto Tortona, a causa della scarsità di acqua del torrente. In ogni caso, l’acqua erogata in città non è contaminata e può essere utilizzata. Resta la possibilità di abbassamenti della pressione quando le prese per i prelievi saranno chiuse per far scorrere la macchia contaminata. Gli esiti delle prime analisi effettuate da Arpa e Gestione Acqua non indicano al momento una conclamata tossicità della sostanza sversata, che risulta un inquinante di livello 1".