Casale: 3 visite dei ladri in 3 giorni, colpito il bar di piazza Mazzini

CASALE - Tre tentativi di furto, due dei quali andati 'a segno', in soli tre giorni. A raccontarne è Alessio Baiardi, titolare del bar 'La Gilda' di piazza Mazzini a Casale, visitato ieri sera tra le 20 e le 22 per la terza volta da malintenzionati che hanno rubato il barattolo delle mance dei dipendenti.

Facciamo un passo indietro.

«Il primo episodio è della notte tra sabato e domenica - racconta Alessio - Hanno cercato di forzare la grata sul retro, senza riuscire ad entrare. La mattina di domenica invece, poco prima dell'apertura al pubblico, mentre la porta era già aperta ma la dipendente si è spostata in magazzino per recuperare il materiale per le colazioni, sono riusciti ad entrare asportando il fondo cassa, circa 200 euro. Ieri sera, lunedì, l'ultimo episodio: il locale era chiuso, alle 20 chi si occupava delle pulizie se ne è andato. Sono passato di lì per le 22 e ho trovato l'auto dei Carabinieri che mi hanno informato. Memore di quanto successo poche ore prima non c'era più fondo cassa, ma solo il barattolo delle mance, hanno rubato quello, con circa 100 euro. Sono passati dalla grata su via Leoni che avevano forzato due notti prima».

In queste ore i Carabinieri stanno operando a rilievi nell'esercizio. Sembra che nella notte sia stata 'visitata' anche la parafarmacia di piazza Rattazzi.

«Non è tanto il danno economico, ma il disturbo psicologico del non poter mai stare tranquilli» spiega Alessio sconsolato.