"Che emozione, in campo insieme a Toro e Milan"

TORINO - Emozionate? "Tantissimo. Non solo le ragazze: anche i genitori sugli spalti e io che le alleno. Soprattutto felici di avere gli occhi del pubblico dello stadio 'Grande Torino' e dell'Italia anche su di loro".

Alessandra Ferrando è la coach dell'Under 13 dell'Alessandria Volley, che è scesa in campo, nell'intervallo di Torino - Milan, in un evento organizzato da Edilizia Acrobatica, che è fra gli sponsor della società granata, ma è anche nella 'squadra' dei partner del sodalizio di pallavolo del capoluogo.

Una esperienza che le giovanissime atlete ricorderanno a lungo: Nicole Caneva, Nicol Giusto, Sofia Franzin, Camilla Pronzati, Sofia e Chiara Ferretti, Annachiara Quarantelli, Annalisa Gamalero, Alessandra Bo, Sofia Turtora, Amela Sfinjari. Con l'Under 13, insieme all'allenatrice, anche le dirigenti Cinzia Ferretti e Stefania Gabutti.

"Con questo partner abbiamo avviato un progetto di avviamento al volley - racconta il presidente della società, Andrea La Rosa - creando "borse di sport" per aiutare le giovanissime a praticare la pallavolo. Il valore sociale dello sport, che piace a noi, è questo"