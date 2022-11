"Reagire alla sconfitta". Ma Liverani è out

ALESSANDRIA - "Hanno recuperato tutti. Certo, chi ha giocato 100 minuti e più è a disposizione per cambi a gara in corso". Alessandria a Lucca al completo ad eccezione di Sylla, N'Gbesso e Pagani? No, c'è il problema Liverani.

"Effettuando un rinvio, ieri in allenamento, Luca ha avvertito una fitta al flessore. Si è fermato: oggi pomeriggio farà una ecografia e, in base all'esito, capiremo se è ipotizzabile un utilizzo o, invece, se deve fermarsi. Siamo in attesa, dal responso di questo accertamento decideremo se aggregare un portiere dalla Primavera".

Fabio Rebuffi non si sbilancia, ma le possibilità di avere il numero 22, titolare nelle ultime quattro partite, al suo posto, dopo il riposo concesso in Coppa Italia, non sono molte. E Rossi e Dyzeni sono pronti a completare l'elenco dei convocati, in cui ci sarà anche Gazuol.

"La vittoria in Coppa fa bene anche alla nostra convinzione e alla nostra crescita. Ma non dimentichiamo che arriviamo da una scofitta in campionato, in una gara anche ben interpretata: siamo una squadra ferita, che deve reagire. Con l'atteggiamento giusto contro una Lucchese che, per me, non è una sorpresa: è una squadra organizzata, con una identità forte, ma noi abbiamo il dovere di ripartire".

Martignago ha smaltito le fatiche dei 75 minuti a Busto? "E' uscito con i crampi, ma oggi ha lavorato molto bene. Dall'inizio? Può partire di nuovo titolare, ma anche subentrare. Vale per lui, come per Filip, Galeandro, Nepi: importante è farsi trovare pronti, adesso che c'è la possibilità di scegliere".

Con la Recanatese le voci sul futuro societario possono aver pesato? "Non ho percepito questo stando a contatto con i ragazzi. Noi abbiamo ben chiaro il nostro obiettivo, la salvezza, anche all'ultimo secondo dell'ultima gara. Ci saranno 10/12 squadre a lottare per questo risultato, raccolte in pochi punti: oggi siamo in quel gruppo, abbiamo ben chiaro dove dobbiamo arrivare. E Lucca è una tappa verso il traguardo".