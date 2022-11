Novipiù, arriva Rieti. Obiettivo fare il bis

CASALE MONFERRATO - Missione Novipiù. Mantenere l’imbattibilità casalinga e doppiare la vittoria con la Stella Azzurra prima della sosta. Monferrato in casa contro Rieti (PalaEnergica ore 17) che arriva da tre sconfitte consecutive.

Un match che Casale deve sfruttare prima della sosta e del doppio impegno con Cantù e Cremona.

Qui Casale

“Affronteremo un'altra partita importante per la nostra classifica – spiega il vice allenatore Stefano Comazzi -. Rieti è una neopromossa che ha saputo costruire un gruppo competitivo per questo campionato. Le difficoltà dell’ultimo periodo sono motivate dall'infermeria, ma al di là dei presenti e assenti noi dovremo pensare a noi stessi e fare una partita di spessore davanti al nostro pubblico. Dopo la vittoria con la Stella Azzurra Roma, abbiamo bisogno di confermarci con una vittoria in casa, in vista della ripartenza”.



Fiducioso anche Nicolò Castellino. “Sappiamo che in casa noi riusciamo a giocare meglio che in trasferta, siamo fiduciosi di quello che riusciamo a fare. Rieti è una buona squadra, sicuramente ha avuto un calendario difficile, il loro record è un po’ bugiardo, perché hanno affrontato squadre di livello e si sono comportati molto bene. Troveremo una squadra che lotterà per vincere e noi dovremo farci trovare pronti a pareggiare la loro fisicità”.

Qui Rieti

Così l'allenatore di Rieti Gabriele Ceccarelli: “Affrontiamo una squadra in fiducia, che viene da due vittorie nelle ultime tre uscite, di cui l’ultima all’overtime, sul campo della Stella Azzurra Roma, che avrà sicuramente dato ulteriori certezze. Noi al contrario veniamo da tre sconfitte consecutive, dobbiamo cercare di trasformare quello che c’è di negativo, che in realtà è poco, visto che non potevamo chiedere di più, in energia positiva per ottenere il successo”.

Questa invece la riflessione dell’ala Lorenzo Tortù. “Ci aspetta una partita tosta. Monferrato ha confermato diversi giocatori dalla passata stagione ed è una formazione solida, soprattutto in casa. Noi ci siamo allenati forte in settimana e cercheremo di fare il massimo per ottenere la vittoria”.

Pre partita

NOVIPIÙ MONFERRATO – KIENERGIA RIETI

Dove: PalaEnergica “Paolo Ferraris”, Casale Monferrato.

Quando: domenica 6 novembre, 17.00.

Arbitri: Salustri, Grazia, Di Martino.

Come seguirla: in diretta tv su MS Channel HD (pay, satellite canale 814 Sky ed in chiaro, satellite piattaforma Tivusat e streaming). In diretta free sul canale Twitch FIP Italbasketofficial e in diretta streaming free su Lnp Pass. La gara viene seguita con aggiornamenti in tempo reale sui profili social della società: Facebook (www.facebook.com/Monferratobasket) e Instagram (https://www.instagram.com/monferratobasket).

Note: Casale ancora senza gli infortunati Luca Valentini e Matteo Formenti. La Società Monferrato Basket ha deciso di devolvere 1€ su ogni biglietto venduto in favore dell’associazione AttivaMente, realtà attiva sul territorio per consentire a tutti i bambini e ragazzi con disabilità intellettiva di svolgere attività sportiva e di farlo in inclusione. Rieti senza Alessandro Naoni e Jordan Geist.