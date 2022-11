Novipiù perfetta in casa. Battuta Rieti

CASALE MONFERRATO - Novipiù si conferma "perfetta" in casa. Contro Rieti arriva la terza vittoria casalinga consecutiva (83-68) che doppia il successo in casa della Stella Azzurra. Protagonisti giovani con la coppia Ellis-Ghirlanda che portano Casale a quota 8 punti prima della sosta per le nazionali.

La partita

Casale (ancora senza Luca Valentini e Formenti) sempre a fare la partita, fin dalla palla a due. Rieti (senza Geist e Zugno) sempre ad inseguire con coraggio e senza mai mollare. Primo tempo equilibrato. La Novipiù prova a scappare, ma gli ospiti ricuciono. All'intervallo lungo 45-39. Sulle tribune del PalaFerraris, che oggi è solidale in favore dell'Associazione benefica Attivamente, anche l'ex inter Rodrigo Palacio, grande amico del connazionale Lucio Redivo.

Nella terza frazione Casale stringe in difesa, alza l'intensità e prova. scrollarsi di dosso i reatini. +11 sul 57-46 con le triple di Ellis, Ghirlanda e Martinoni. Potrebbe essere la fuga decisiva, ma la Kienergia ha cuore e due giocatori come Maglietti e Timperi davvero on fire. Segna Redivo, ma i veri protagonisti sono Ellis e Ghirlanda. Al 30' Rieti ancora in scia (64-57. Andamento che non si spezza nemmeno nell'ultima frazione. Casale a dare scrollate e Rieti a resistere. Almeno fino a 2' dalla fine, quando sul fallo sistematico ospite Redivo va in lunetta e confeziona il +15 finale. Giusto, ma un po' bugiardo.

Le voci

Andrea Valentini spiega così la prestazione vincente dei suoi. "Rieti ci ha creato difficoltà, giocando in maniera differente rispetto alle ultime uscite. Alla fine siamo contenti di questo successo e del percorso che abbiamo fatto finora. Cerchiamo di recuperare gli assenti e vedremo quello che riusciremo a fare dopo la sosta".

Protagonista del match Matteo Ghirlanda. "Nell'intervallo ci siamo parlati e ci siamo detti che dovevamo vincerla in difesa. E' andata bene, perché così è stato. La mia prestazione? Sono contento di come sto giocando. Devo ringraziare il coach che mi sta dando tanto spazio e fiducia"

I numeri

Finale: 83-68

Parziali: 24-19, 45-39, 64-57

Quintetti: Casale con Ellis, Redivo, Ghirlanda, Martinoni, Carver. Rieti con Maglietti, Nonkovic, Tortù, Timperi, Tucker

Punti: Redivo 21 (Casale), Timperi e Maglietti 17 (Rieti)

Rimbalzi: Carver 15 (Casale), Timperi 6 (Rieti)

Assist: Ellis 9 (Casale), Timperi 5 (Rieti)

Mvp: Elils (Casale)