Via Giordano Bruno: con l’auto contro il palo della luce

ALESSANDRIA - I Vigili del fuoco, il 118 e la Polizia Municipale sono intervenuti questa sera in via Giordano Bruno a causa di un incidente autonomo.

Un automobilista, per cause ancora in corso d’accertamento, è finito contro un palo della luce per poi concludere la corsa nella rotatoria.

Le squadre dei Vigili del fuoco stanno mettendo in sicurezza l’area, soprattutto il palo che a quel punto è diventato pericolante, mentre la Polizia Municipale ha effettuato i rilievi di legge.

Il traffico è rimasto fortemente rallentato per permettere le operazioni di soccorso e, al momento, la strada è chiusa al traffico.