Coppa Italia, Grigi con il Renate il 16 al Moccagatta

ALESSANDRIA - Avversaria nota, il Renate, ora c'è anche data e ora della gara degli ottavi di finale della Coppa Italia di serie C: l'Alessandria giocherà in casa, al Moccagatta, mercoledì 16 novenbre, alle 14.30.

Per gli uomini di Rebuffi è la terza squadra del girone A sulla loro strada, dopo Novara e Pro Patria: è capolista, con 23 punti, alla pari con il Pordenone, +1 sulla Feralpisalò. Nel turno precedente di Coppa i brianzoli hanno superato ai rigori (9-8) il Mantova.

Avanti Alessandria. Dopo 120 minuti Vantaggio con Martignago dal dischetto, la rete della qualificazione è di Ascoli, classe 2005

Chi si imporrà in questa gara, due settimane dopo affronterà, nei quarti, la vincente di Sangiuliano City - Juve Next Gen, in programma martedì 15.

Per il campionato, cambia l'orario della gara con il Siena, ritorno dell'Alessandria al Moccagatta dopo le due trasferte consecutive: domenica 20, alle 14.30.