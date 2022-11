"L'ospedale di Alessandria, per la Giunta Cirio, non è una priorità"

"Solo promesse. Fino ad oggi non si è visto lo straccio di un euro dalla Regione Piemonte per il nuovo ospedale di Alessandria": Sean Sacco, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, attacca la Giunta Cirio.

"Le strutture sanitarie non si costruiscono con i comunicati stampa (e ne abbiamo visti fin troppi in questi mesi), ma con i soldi - prosegue - Il Movimento 5 Stelle li ha trovati e ieri abbiamo presentato un emendamento che reperiva fondi a bilancio per dare il via libera alla progettazione, un tassello fondamentale per ottenere dall’Inail le risorse per realizzare l’ospedale. Oggi, in Consiglio regionale, la maggioranza l’ha bocciato, dimostrando una volta per tutte di non avere il benché minimo interesse di costruire il nuovo ospedale alessandrino. Come al solito sulla sanità tante chiacchiere e zero fatti. Alessandria, per la Giunta Cirio, non è una priorità".