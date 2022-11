'Sconto' a Tonetto, inibizione dimezzata

TORINO - La ValenzanaMado e Flavio Tonetto hanno chiesto scusa e la Corte sportiva d'appello territoriale ha 'premiato' il comportamento dei dirigenti e dimezzato la pesante squalifica per il patron della società orafa.

Dopo un finale molto caldo della gara di Coppa Italia con il Castellazzo, al 'Comunale' di Valenza, il rapporto dell'arbitro, che aveva chiesto anche l'intervento dei Carabinieri, era stato molto duro e Tonetto, reo di "comportamento inqualificabile e gravemente irrispettoso nei confronti dei componenti della terna, sfociato in tentata aggressione fisica, ripetuti insulti e gravi minacce" era stato inibito a ricoprire incarichi fino al 9 giugno 2023 e il club multato di 500 euro.

ValeMado, 8 mesi a Tonetto. "Nessuna minaccia o aggressione" I fatti dopo il ritorno di Coppa Italia con il Castellazzo. Il patron: "Non sono una persona violenta. Farò ricorso"

Immediato il reclamo, in cui la società non ha negato l'addebito, ma i trascorsi sportivi, prima da calciatore, e poi da dirigente, "senza mai avere una sanzione", sono stati argomenti per motivare la richiesta di 'sconto'.

Che è stata ribadita dal presidente, don Abele Belloli, e dal segretario, Francesco Tasca. Tasca, in particolare, ha comunicato le scuse alla terna, invocando una riduzione della squalifica. Atteggiamento, questo, che la corte è giudicato "apprezzabile". Un comportamento che "non elimina il disvalore dell'illecito, ma consente di concedere le attenuanti".

Per Tonetto inibizione fino al 28 febbraio 2023, per la ValenzanaMado ammenda ridotta a 200 euro.