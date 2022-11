Alessandria, Ovada, Novi: vittorie per stare in alto

BORGARO - La corsa dell'Alessandria Volley è ripartita. Con una prova di autorità, in casa di Venaria: l'approccio intenso di chi deve ancora metabolizzare il ko al tiebreak con Lilliput Settimo e sa di avere una tabella di marcia obbligata, nel girone B della C femminile, vincere sempre per essere pronte a sfruttare un passo falso della capolista.

Con il successo su Ve.La, le ragazze di Ruscigni restano da sole al secondo posto, a -2 dalla vetta, lasciandosi alle spalle Rosaltiora Verbania, che cade al tiebreak a Vanchiglia e scivola al terzo posto. Una gara sempre sotto controllo, 19/25, 14/25 17/25, e una squadra sempre consapevole del suo valore e con i mezzi per sfruttarlo

Si ferma, invece, la corsa verso il podio di Cantine Rasore Ovada, che cede strada, a Romagnano, al Pavic: quattro set lottati, le padrone di casa si aggiudicano i primi due, 25/20 25/21, le ovadesi riaprono il match 20/25, il quarto parziale è in equilibrio, ma Pavic evita il tiebreak, 25/23. Anche se, in classifica, resta dietro al sestetto di Suglia.

La matricola Hajro Tetti Novara è una certezza del torneo: ne fa le spese anche Zs Ch Valenza, battuta a domicilio. Novaresi in cabina di regia, doppio 19/25, le orafe cercano di rimettersi in gioco, ai vantaggi accorciano, 27/25, ma le ospiti mettono la firma sulla sfida, 21/25.

La 'maratona' di Menego

Era uno spareggio, e su un campo tradizionalmente difficile: Menego immobiliare Ovada 'costruisce' la sua impresa in rimonta, con una autentica maratona, a spese di Stamperia Alicese Santhià. I primi due set sono dei padroni di casa, anche se gli ovadesi lottano fino agli ultimi punti, 25/23 25/21. Dal terzo le gerarchie cambiano: gli ospiti dominano la frazione, 17/25, e pareggiano i conti nella quarta, ai vantaggi, 25/27. L'interminabile duello si allunga al qunto, punto a punto, 14/16 per la formazione di Volpara.

Tiebreak fatale, invece, a Cetip Mahymo Acqui: una maratona infinita con Multimed, ai vercellesi i primi due set, male i termali nel primo, 16/25, reazione nel secondo ceduto 30/32. Un parziale in cui già si vedono i segnali della crescita, che si traduce nel 25/21 25/23 per il pareggio. Sono però gli ospiti, nel quinto, a mettere a terra i palloni decisivi nel quinto, 13/15.

Arrembante Novi

In D femminile Pirates Novi Gavi sfrutta a dovere il fattore campo: le ragazze di Quagliozzi concedono la miseria di 31 punti in tre set, 25/10, 25/11, 25/10, a Club 76 Play Asti. Per restare in scia a S2M Vercelli, solo un punto sopra, vittorioso su Due A Volley, la 'mista' di Alessandria e Acqui. La capolista è in controllo sempre, 25/16, 25/14, 25/17,

Nel campionato maschile Novi in campo oggi, alle 18, a Ciriè, contro Pvl Cerealterra, solo 3 punti contro i 9 dei novesi, che possono fare un balzo in avanti.