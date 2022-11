Fermana - Alessandria, punti pesanti

FERMO - Tutti in campo gli ex di Fermana e Alessandria: i padroni di casa schierano sia Fischnaller, sia Bunino nel tridente d'attacco, Rebuffi mette Nepi al fianco di Martignago, con Galeandro che parte in panchina.

Fra le novità Baldi titolare a destra nella linea a quattro di difesa e Rizzo dal 1', che può giocare più alto, sfruttando le sue caratteristiche.

FERMANA - ALESSANDRIA 0-0

Marcatori:

PLAY - BY PLAY - TEMPO REALE

Primo tempo

Il tabellino

Fermana (4-3-3): Nardi; Eleuteri, Spedalieri, Pellizzari, De Nuzzo; Scorza, Giandonato, Misuraca; Romeo, Fischnaller, Bunino. A disp.: Borghetto, Vaccarezza, Luciani, Graziano, Diouane, Vessella, Lorenzoni, Grassi, Onesti, Carosso, Maggio, Nannelli, Pavone, Gkertos, Ronci. All.: Protti

Alessandria (4-4-2): Marietta; Baldi, Checchi, Sini, Nunzella; Rizzo, Speranza, Nichetti, Lombardi; Martignago, Nepi. A disp.: Dyzeni, Rossi, Podda, Costanzo, Mionic, Galeandro, Perseu, Pellegrini, Bellucci, Rota, Ghiozzi, Gazoul. All.: Rebuffi

Arbitro: Mirabella di Napoli

Assistenti: Robilotta di Sala Consilina e Brunetti di Milano, quarto ufficialePapagno di Roma 2

Note: Giornata di pioggia, terreno pesante e allentato. Spettatori: Ammoniti: Angoli: Recupero: