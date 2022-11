Sean Sacco: "La delibera sui 500mila euro dopo una lunga battaglia"

TORINO - Il consigliere regionale Sean Sacco (Movimento 5 Stelle), lo scorso dicembre aveva chiesto e ottenuto dal Consiglio la proroga dell’accordo di programma per lo sviluppo del turismo finora ha portato nelle casse di Palazzo Levi 1 milione di euro, suddiviso in due tranche da 500mila euro.

«Abbiamo finalmente ottenuto dalla Regione Piemonte lo stanziamento di altri 500mila euro per il rilancio del settore termale di Acqui Terme. Un tema caro al Movimento 5 Stelle - sottolinea Sacco in una nota - che nel corso degli anni ha chiesto a gran voce di aumentare i fondi a bilancio per questa partita importantissima per il futuro dell’alessandrino. Sono ben tre gli ordini del giorno che ho personalmente presentato in Consiglio regionale. Questi fondi saranno utilizzati per la realizzazione della pista ciclabile e pedonale fra il Comune di Acqui Terme ed il vicino Comune di Alice Bel Colle, con la messa in sicurezza di un tratto sulla strada provinciale e l’individuazione di nuovi tratti, compreso l’attraversamento del rio Medrio. La Regione ha prorogato fino al 2025 l’Accordo di programma con il Comune di Acqui Terme che prevedeva altri due interventi: la realizzazione di un nuovo parcheggio al Centro Congressi e la riqualificazione di piazza Italia»