La 1000 Miglia si fermerà ad Alessandria

Tappa ad Alessandria per la corsa automobilistica più bella del mondo. L'edizione 2023 della 1000 Miglia non solo attraverserà la provincia, ma si fermerà in piazza Garibaldi per la sosta del pranzo.

Il percorso preciso sulle strade che i 400 equipaggi percorreranno a bordo delle auto d'epoca non è ancora preciso, ma si sa che la tappa è la Parma-Milano, con sosta ad Alessandria, proseguimento nei territori di Asti, Vercelli fino al capoluogo lombardo. L'appuntamento per gli appassionati è per il 16 giugno 2023. L'ultima volta che la corsa passò in Piemonte e quindi anche in città correva l'anno 1948.

1000 Miglia e Borsalino

La maison alessandrina di cappelli è legata da una partnership con la corsa, fornendo i cappellini ufficiali dell'evento.

16 novembre, giornata motorismo storico

L'annuncio è avvenuto nella sede Aci di Alessandria proprio oggi, Giornata Mondiale del Motorismo Storico e 130° compleanno di Tazio Nuvolari che più volte partecipò al circuito Bordino di Alessandria. Nel 1934 uscì di strada schiantandosi contro un platano, nello stesso punto in cui perse la vita Carlo Pedrazzini (il suo monumento campeggia proprio di fronte all'Aci). Il campione se la cavò con una gamba rotta, curata all'ospedale cittadino. Non perse neppure in quella circostanza la sua verve: "E' la prima volta che lascio guidare un altro, speriamo sia l'ultima", avrebbe detto all'autista dell'ambulanza.

"Il motorismo storico merita sicuramente più attenzione - ha commentato il direttore ad interim dell'Automobile Club, Paolo Pinto - Non è solo collezionismo, ma anche economia e turismo e storia dei territori. Anche la provincia di Alessandria vanta un patrimonio culturale motoristico da valorizzare, dal momento che gli appassionati sono in continua crescita".