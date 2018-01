A Castellania e a Novi: nel ricordo di Coppi, 58 anni dopo

Saliranno in molti, domani, a Castellania. Come 58 anni fa quando l'Italia, e il mondo, raggiunsero quel piccolo paese sulle colline, per l'ultimo saluto al più grande di sempre. Una processione laica per Fausto Coppi, il Campionissimo, come ogni 2 gennaio da quel giorno in cui l'Airone aveva chiuso le ali. O, forse, le aveva aperte per volare molto in alto, imprendibile, come faceva in gara, e consegnato alla storia e alla leggenda. Un anniversario che precede un anno di nuovo significativo, il 2019, quando si celebrerà il centenario della nascita e domani sarà anche una giornata in cui parlare di eventi già in cantiere, oltre che per ammirare, a Castellania, la prima parte del murale realizzato da Riccardo Guasco, illustratore e artista di fama mondiale, innamorato delle due ruote, che sarà completato proprio per il 2019. Il programma dell'anniversario coppiano si apre alle 10.30 con la funzione nella chiesetta del mausoleo e, al termine, la consegna dei 'Welcome Castellania', riconoscimenti del Consorzio Terre di Fausto, a Paolo Viberti, già firma di Tuttosport e autore di alcuni libri sul Campionissimo, e a Sergio Meda, per molti anni in Gazzetta dello Sport, anche come responsabile della comunicazione degli eventi, in primis il Giro d'Italia. L'associazione Fausto e Serse Coppi a Castellania assegnerà il 'Premio Balduzzi' a Andrea Corradi, direttore della Scuola di Musica 'Emilio Lepido' a Reggio Emilia. Nei locali del Comune, come tradizione, stand con pubblicazioni e cimeli che raccontano il ciclismo e il calendario realizzato ogni anno dall'associazione. Al pomeriggio, alle 16, al Museo dei Campionissimi, la presentazione del libro 'Un'altra storia di Fausto Coppi. Lettere di un figlio ad un padre', che Faustino Coppi ha scritto insieme a Salvatore Lombardo. E, al termine, la visita alla mostra 'Bike Passion'