Agazzi non è convocato. Bunino e Pastore fra i 23 per Livorno

"Tutti disponibili ad eccezione di Cazzola", l'annuncio di Marcolini prima della rifinitura. Ma nei 23 convocati per Livorno non c'è Michael Agazzi e, al suo posto, è partito Samuele Gjoni, della Berretti. Un segnale di una uscita, dell'ex portiere di Cagliari e Milan, verso Ascoli, che si perfezionerà a breve: il caos dopo il ko a Vercelli, con silenzio stampa e la squadra subito in ritiro senza rientrare nelle Marche, hanno spostato, di qualche ora, l'attenzione dal mercato, ma è operazione in dirittura d'arrivo, scambio tra numeri 12, che porterà qui Ragni, ieri ancora in panchina contro la Pro. Sono regolarmente partiti per la Toscana Bunino e Pastore. "Ho la fortuna di allenare ragazzi tutti molto seri, che non hanno mai fatto anche solo un minimo passo indietro. Sempre pronti - così Marcolini - sempre determinati: il mercato non mi condiziona, se sono qui e so che mi danno il massimo, sono tutti possibili titolari". Tutti presenti i quattro arrivi: Barlocco, Gatto, Bellazzini e Kadi. In casa Livorno potrebbe già esserci spazio contro l'Alessandria per l'ultimo arrivo in attacco, Manconi, in prestito dal Novara, che ha giocato la prima parte della stagione al Carpi