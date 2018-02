Disability manager, in città un percorso unico in Italia

Alessandria, unica città in Italia - in collaborazione con Si.Di.Ma - Società italiana dei disability manager, Azienda ospedaliera e Università del Piemonte orientale - organizza un corso di perfezionamento per disability manager, per la formazione di professionisti a livello nazionale.

Il percorso avrà durata trimestrale per un totale di 120 ore di lezione, che si svolgeranno dal 2 marzo al 12 maggio con approfondimenti di didattica frontale relativi alle diverse aree disciplinari (giuridiche, economiche, sociologiche, mediche e psicologiche) e attività pratiche, che gli iscritti potranno svolgere in centri specializzati, a cui si aggiungeranno alcune ore di stage in strutture che già prevedono nel proprio organico questa figura.

Le lezioni si terranno a Palazzo Borsalino, sede del Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze politiche, economiche e sociali dell’Università del Piemonte orientale.