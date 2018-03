Con l'Arzachena recupero il 3 aprile, alle 14.30

Una settimana senza impegni a metà: il recupero della gara casalinga con l'Arzachena, rinviata sabato scorso per la neve, è stato fissato martedì 3 aprile, cinque giorni dopo l'anticipo casalingo della settimana di Pasqua, il 29, con la Lucchese. Il confronto con i dardi di Mauro Giorico sarà alle 14.30. E alla stressa ora si giocheranno altre tre partite saltate sabato, Monza - Prato, Pro Piacenza - Robur Siena e Viterbese - Piacenza, mentre Lucchese - Pistoiese sarà alle 20.30. Già attiva la prevendita per la gara Pisa - Alessandria di sabato 3, on line e in tutti i punti della rete booking show in città, a Oviglio, Spinetta, Novi, Villanova: per il settore ospiti (10 euro e diritti di prevendita) fino alle 19 di venerdì, negli altri settori fino alle 16.30 di sabato. Proprio da Pisa è arrivato, ieri sera al 'Mannucci' di Pontedera, uno spettatore 'speiale', Pazienza, tecnico della formazione toscana prossima avversaria di Grigi