Già raccolte oltre 7mila firme per il treno veloce per Milano

Da quando, lo scorso 15 marzo, prese il via ufficialmente la consultazione popolare denominata #inunorasolativorrei, finalizzata a sollecitare l’istituzione di una linea ferroviaria diretta tra Alessandria e Milano (in foto, la stazione Centrale) tendente alla copertura della tratta in un’ora di viaggio, sono già state raccolte più di 7mila sottoscrizioni.

L’iniziativa - che vede il coinvolgimento di amministrazione comunale e provinciale di Alessandria - prevede la possibilità di scaricare direttamente (e gratuitamente) i moduli da sottoscrivere dal sito internet del Comune, all’indirizzo internet www.comune.alessandria.it/inunorasolativorrei-un-treno-di-vantaggi-tra-alessandria-e-milano.

I moduli si possono anche ritirare e compilare nelle due postazioni che, come amministrazione comunale, sono state attivate: all’Urp (Palazzo comunale, piano terra, piazza della Libertà 1) e alla Biblioteca civica ‘Francesca Calvo’ (piazza Vittorio Veneto). Inoltre, sono circa una sessantina (compresa la nostra redazione, in via Parnisetti 10) gli altri punti di raccolta firme in cui è possibile sottoscrivere la propria adesione alla campagna, il cui elenco è consultabile alla pagina facebook ‘Inunorasolativorrei’.

I promotori della petizione ricordano che i campi da completare per la sottoscrizione sono nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, documento di identità, data e firma: il tutto, entro sabato 14 aprile.