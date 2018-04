Turismo, Monferrato sbarca a Genova

La promozione del Monferrato varca i confini regionali e sbarca a Genova. Il Consorzio Turistico Mondo nella giornata di domenica sarà presente a Palazzo Ducale in occasione della nona edizione della rassegna “La Storia in Piazza”. Una preziosa occasione per rafforzare il rapporto con l’area di Genova, e l’intera Liguria, per fidelizzare l’interesse del pubblico per le colline Unesco, della piana del Po e della Lomellina. Infatti, fra i bacini di provenienza dei flussi turistici che interessano il nostro territorio, l’area genovese rappresenta un distretto di rilievo. Nel corso dell’evento, inoltre, il Consorzio presenterà il nuovo calendario “Le Stagioni del Monferrato 2018” che racchiude le principali rassegne e gli eventi previsti sul territorio dalla primavera al prossimo inverno. Fra queste spicca la 18° edizione di “Riso & Rose in Monferrato”, kermesse che fra maggio e giugno si prepara ad offrire ai turisti decine di appuntamenti di vario genere per godere della vasta offerta del Monferrato. Alle 12 di domenica verrà inoltre proposta al pubblico dell’evento genovese una degustazione delle eccellenze enogastronomiche monferrine.