Festa del lavoro: a Ovada il corteo di Cgil, Cisl e Uil

Un 1' Maggio fitto di appuntamenti quello organizzato da Cgil-Cisl-Uil, in Piemonte, per celebrare la Festa del lavoro 2018, che ha come slogan 'Sicurezza: il cuore del lavoro'.

Oltre al tradizionale corteo di Torino, con partenza da piazza Vittorio e arrivo in piazza San Carlo, dove è previsto il comizio conclusivo del segretario Cisl Domenico Lo Bianco, sono numerose le manifestazioni che si svolgono unitariamente in tutta la regione: in provincia, ad esempio, la Festa del Lavoro sarà celebrata a Ovada. Il ritrovo è previsto per le 9.30 alla Soms di via Piave 30, da dove partirà il corteo che si concluderà con l'intervento di Riccardo Sanna della Cgil Nazionale. Alle 16.30 concerto della banda 'Rebora' di Ovada nel giardino della Civica Scuola di Musica.

A Novi Ligure, invece, il concentramento avverrà alle 10 davanti alla stazione, seguirà il corteo per le vie cittadine con comizio finale in piazzale Partigiani del segretario Fillea Cgil.