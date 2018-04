Lavoro e sicurezza, la festa a Ovada

Sarà Ovada a ospitare la festa provinciale del Primo Maggio. Tema della tradizionale Festa dei Lavoratori sarà, per questa edizione 2018, la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro con lo slogan ‘Sicurezza: il cuore del lavoro’. Il ritrovo è previsto alle 9,30 di domani, martedì, alla Soms di Ovada, in via Piave 30 da dove, alle 10, si snoderà il corteo per le vie cittadine.

Alle 11, comizio nel giardino della Civica scuola di musica, con l’intervento di lavoratori, dirigenti sindacali, amministratori locali. Concluderà Riccardo Sanna, dell’Area politiche di sviluppo della Cgil nazionale. Alle 13, pranzo alla Soms, e , alle 16.30, il concerto della banda Rebora di Ovada nel giardino della scuola di musica in via San Paolo. La festa nazionale del primo maggio si terrà, invece, a Prato, in Toscana, una realtà produttiva decisamente importante.