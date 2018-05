Buon Primo maggio a Martina e a chi dà valore alla sicurezza

Raccontiamo di Martina Buzio perché è un volto positivo del Primo maggio 2018, incentrato sulla sicurezza nel mondo del lavoro.

Lei di sicurezza si occupa. E lei nel mondo del lavoro è entrata con la giusta dose di coraggio e intraprendenza, che magari non t’aspetteresti da una ragazza di 28 anni.

Ha aperto un ufficio di consulenze che sta ingrandendo, trasferendolo da Valenza ad Alessandria. E si avvale di collaboratori, com’è proprio degli imprenditori che fanno progressi.

Dunque, Martina Buzio da San Salvatore Monferrato è la nostra interlocutrice ideale per aprire una finestra sull’ottimismo e per raccontare di sicurezza, un concetto che ormai dovrebbe essere all’ordine del giorno, ma che spesso è inteso come una sorta di ostacolo sia per chi la sicurezza la deve garantire sia per quelli che hanno il diritto di lavorare con ogni forma di tutela.

Sul 'Piccolo' in edicola la sua storia.