Sondaggio sul lavoro al tempo delle app

Uil, Università e Fondazione Cassa di risparmio, col supporto dell'agenzia Modus operandi, lanciano un sondaggio (al sito www.chelavoretto.it) per capire il mondo della nuova economia, quella che nasce e si sviluppa con le app e che non dà alcuna certezza ai lavoratori (la recente sentenza sui fattorini di Foodora è emblematica). "Sono occupati per modo di dire - spiega Aldo Gregori, segretario della Uil Alessandria - non hanno tutele, né a livello sanitario né a fini pensionistici. Sono autonomi ma, nello stesso tempo, dipendenti. E' una sfera tutta nuova che cerchiamo di esplorare".