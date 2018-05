Una app per leggere 'Il Piccolo' su tablet e smartphone

C'è anche una app dedicata per leggere il nostro giornale su smartphone e tablet: scaricabile gratuitamente sia da Apple Store che da Google Play, è uno strumento facile e veloce per leggere ‘Il Piccolo’ in giro per l'Italia e per il mondo.

Agli abbonati basterà inserire le proprie credenziali per sfogliare il giornale sui device mobili, ma è possibile pure acquistare la singola copia.