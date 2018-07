Il Belgio domina tra le nazioni, calano gli italiani

Ha percorso 2603 chilometri Stein Assbo il centauro dai più lontano: è norvegese, da Fannrem, moto club Klubb, cinque chilometri più di due connazionali, in arrivo da Bergen, 2598 per loro, che occupano gli altri gradini del podio in una classifica ancora nel segno della Norvegia. Mentre l'internazioni incorona il Belgio, che invade Castellazzo e Alessandria e ha anche il merito di aver avanzato, per primo, la richiesta di tornare con le moto nel santuario.Primato anche tra i motoclub stranieri, dove a premio va anche un sodalizio che ha una storia particolare, 'Piazza Maino', dedicato al locale alessandrino dove è nato e dove i soci tornano ad ogni raduno. Il Moto Club Alba del presidente Bottino domina tra i club del Piemonte, con i suoi 66 iscritti. Piazza d'onore per Smorbi Club di Alessandria, che vince anche il premio speciale della Provincia: una nuova realtà che potrà dare il suo contributo anche nel futuro. Tutte le classifiche e le immagini, e le proposte di rilancio del raduno sul Piccolo in edicola