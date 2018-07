Il nuovo prefetto debutta coi sindaci

Stamani, a Palazzo Ghilini, il nuovo prefetto di Alessandria, Antonio Apruzzese, ha incontrato i giornalisti con i quali ha parlato dei problemi imminenti (Terzo valico, crisi del'industria...) sottolineando però la bontà di una città inserita "in un Piemonte che si contraddistingue sempre per operosità e concretezza". Amante dell'andare in bicicletta ("ho visto molte piste ciclabili: buon segno"), Apruzzese ha detto di voler affrontare le situazioni più urgenti con l'apporto dei sindaci, "che meglio di altri conoscono il territorio".