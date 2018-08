Per l'attacco l'Alessandria 'punta' Mendicino

Per un attaccante che esce, Manuel Fischnaller ha firmato un biennale al Catanzaro, e un altro, Marconi, che ha raggiunto l'accordo con il Pisa (biennale) e si attende solo una cessione dal club toscano, per i Grigi anche uno in arrivo: l'Alessandria è vicina a Ettore Mendicino, classe 1990, l'ultima stagione a metà tra il Cosenza e il Monza, complessivamente 34 presenze e 4 reti (19 nella società calabrese e 3 gol, 15 e un centro con i brianzoli). Quattro presenze in A con la Lazio, a inizio carriera, e 58 in B tra Crotone, Ascoli e Gubbio, la sua stagione migliore, come realizzatore, alla Salernitana, in C1, 2013 - 2014, 8 reti e 21 gare. E' punta centrale, piede destro, ma può anche giocare da attaccante esterno, uno dei due alle spalle della prima punta. Ed è in uscita da Cosenza, i Grigi in leggero vantaggio su Albinoleffe e Pordenone. "Due attaccanti arriveranno - la dichiarazione, ieri, del ds Massimo Cerri al Piccolo - e almeno uno sarà Over, se non entrambi"