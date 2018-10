Riapre la ferrovia che collega a Genova

Giovedì 4 ottobre riapriranno al traffico ferroviario due delle tre linee interrotte dopo il crollo del ponte Morandi. L’orario sulle tratte Genova-Ovada-Acqui Terme sarà ripristinato con le tredici corse di prima. Questa la comunicazione che l’assessore ai Trasporti della Liguria, Giovanni Berrino, ha fatto pervenire al Comitato Pendolari Difesa Valli Stura e Orba. Un grosso sospiro di sollievo per tutti gli utenti della linea che hanno vissuto grossi disagi e adesso potranno tornare ad un percorso non ad ostacoli, almeno sino a Genova. Il Comitato comunica che non appena avrà a disposizione i dettagli sull’orario, verranno messi a disposizione.