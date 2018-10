Allerta meteo, pericolo 'giallo'

Allerta meteo. I vigili del fuoco sono stati allertati, così come tutti gli organi preposti all'emergenza, e pronti ad affrontare la giornata di domani nel caso si verifichino emergenze sul territorio alessandrino. Le notizie divulgate da Arpa Piemonte parlano di 'allerta gialla': "un intenso flusso di correnti umide meridionali sul Piemonte tenderà a intensificare le precipitazioni dalla serata odierna sulle zone settentrionali della regione, tra verbano, biellese e vercellese. Le piogge si estenderanno da domani pomeriggio sull’intero settore nord-occidentale, colpendo in particolare le zone pedemontane. Temporali in transito dalla Liguria determinano forti precipitazioni a carattere più localizzato sulle zone appenniniche dell’alessandrino. I fenomeni sono accompagnati da venti forti da sud sulla fascia orientale della regione". Si consiglia di prestare la massima attenzione negli spostamenti e di seguire l'evoluzione meteorologica. Seguiremo l'evoluzione della giornata di domani pubblicando le notizie sul sito.