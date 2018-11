I novesi in preghiera allo stabilimento Pernigotti

Tutta Novi oggi pomeriggio è andata al capezzale della Pernigotti e a partecipare alla messa concelebrata all’ingresso dello stabilimento da don Costantino Marostegan, parroco di Pozzolo Formigaro che è il delegato del vescovo per i rapporti con le industrie. Con lui c’erano anche don Livio Vercesi e don Paolo Padrini che, a conclusione della cerimonia, ha preso la parola per sottolineare la grande risposta dei novesi a sostegno dell'azienda: “Guardate la mia carta d’identità: c’è scritto nato a Novi Ligure, ma quando vado fuori città mi dicono che sono della città della Pernigotti, un marchio prestigioso, conosciuto in tutto il mondo, che dobbiamo difendere come state facendo da cinque giorni”.

Presenti molti amministratori pubblici, in un luogo dove non si dicevano più messe da quattro anni e mezzo.Ha preso la parola anche Flavia Bormioli, ex dipendente, per esprimere solidarietà ai lavoratori.

Intanto sembra che la proprietà abbia deciso di partecipare all’incontro al ministero dell’Industria e dello Sviluppo economico, ma non è dato a sapere se saranno i fratelli Toksöz a presenziare o se invieranno dei delegati. Martedì, tra l'altro, i lavoratori invieranno un video al presidente della Repubblica, Sergio Matterella, e partiranno dallo stabilimento per raggiungere piazza Falcone e Borsellino, dove c’è il percorso della Costituzione italiana: lì leggeranno l’articolo riguardante il lavoro e lo invieranno al presidente.