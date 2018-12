Operazione 'Monopoli': arresto e denunce

Operazione 'Monopoli'. Carabinieri e Finanza, insieme, hanno eseguito la misura cautelare in carcere nei confronti di Domenico Dattola. Dodici persone sono state denunciate. Le indagini hanno portato alla luce un'infiltrazione criminale nel tessuto economico del Novese tramite la gestione di attività di ristorazione gestite mediante l'utilizzo di prestanome ai quali venivano intestate quote o cariche societarie. Tre i ristoranti (uno chiuso e in fase di passaggio societario). Le attività sono aperte, ma le quote societarie sequestrate. Domani, sul giornale in edicola, tutti i particolari dell'operazione presentati questa mattina al comando carabinieri di piazza Vittorio Veneto.