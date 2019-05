Bus incastrato tra i paletti sotto Palazzo Rosso

Si sapeva che, prima o poi, sarebbe accaduto: questa mattina, tra i paletti installati da qualche mese nell'area adiacente Palazzo Rosso, un bus di Amag Mobilità si è letteralmente incastrato, toccandone uno e provocando anche qualche disagio al traffico.

Nulla di grave, sia chiaro, e anche per gli utenti a bordo nessun problema, solo la testimonianza - grazie alle immagini scattate da una nostra lettrice - di una difficoltà evidente, per automobilisti e non solo, di attraversare la 'corsia di rallentamento' di piazza della Libertà.