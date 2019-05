Auto dell'Asl Al in fiamme

Un'auto dell'Asl Al ha preso fuoco poco fa sulla strada provinciale nei pressi di San Germano, direzione Alessandria. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco che hanno spento l'incendio e rimesso in sicurezza l'area. Non si registrano feriti. Saranno i tecnici a dover chiarire le cause che hanno provocato le fiamme.