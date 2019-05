Elezioni europee: nel nord-ovest la Lega supera il 40%

POLITICA – Si sono concluse le operazioni di scrutinio nella Circoscrizione Nord Ovest per le elezioni europee. Con 3.190.302 voti la Lega raggiunge il 40,70%. Seconda posizione per il Pd con 1.838.355 voti pari al 23,45%. Seguono il Movimento 5 Stelle (11,12%), Forza Italia (8,80 %), Fratelli d'Italia (5,65%).Non hanno superato lo sbarramento del 4% +Europa, Europa Verde, La Sinistra, Partito Comunista, Partito Animalista, Popolo della Famiglia, Popolari, Casa Pound, Partito Pirata, Autonomia per l'Europa e Forza Nuova.

L'alessandrina Tiziana Beghin (M5S) torna a Strasburgo.