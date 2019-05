Tortona B e Boccardo, le scuole amiche della legalità

'PretenDIAMO la legalità, a scuola con il commissario Mascherpa': mercoledì mattina il questore Michele Morelli, il commissario capo Valentina Ferrareis e il personale della Questura hanno ospitato gli alunni degli Istituti Tortona B e Ciampini Boccardo, rispettivamente di Tortona e Novi Ligure, presso la Sala Manganelli della Questura di Alessandria, per la premiazione provinciale del concorso.

In occasione del concorso, indetto per il secondo anno di fila dal Miur in collaborazione con il Ministero dell’Interno e la rivista specialistica Polizia Moderna, numerose Scuole di ogni ordine e grado della Provincia sono state coinvolte in svariati incontri con il personale della Questura di Alessandria specializzato nelle materie dei reati commessi da e contro minori e genericamente perpetrati a danno delle fasce deboli. I ragazzi nel corso dell’anno si sono confrontati con personale della Squadra Mobile, della Divisione Anticrimine e della Polizia Scientifica della Questura di Alessandria, impegnati quotidianamente alla lotta e prevenzione di queste categorie di reati, dove hanno potuto apprendere le migliori modalità di intervento degli operatori di Polizia.

Al termine del percorso gli alunni hanno sviluppato, assieme ai loro insegnanti ed ai referenti della legalità di ciascun Istituto, delle tavole a fumetti o un breve cortometraggio con il tema “Impara a fare le scelte giuste…. Puoi cambiare il mondo” ispirandosi alle storie del Commissario Mascherpa, il primo fumetto poliziesco della Polizia di Stato pubblicato in esclusiva sulla rivista ufficiale di Polizia Moderna, ambientato in un immaginario commissariato.

Dopo una attenta valutazione della Commissione Provinciale, composta da rappresentanti scolastici e della Questura, sono stati votati vincitori i cortometraggi realizzati dalla Scuola Media Tortona B con sede a Tortona e dell’Istituto Superiore Ciampini Boccardo di Novi Ligure. Sono state consegnate loro delle targhe di riconoscimento da parte della Questura con le quali sono state nominate le “Scuole Amiche della Legalità”.