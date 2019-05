Alice, Edoardo, Mattia: i nostri oscar dello sport

Tifo da stadio, passerella d'onore, premi e festa indimenticabile per il gran finale di 'Piccolo sportivo da Oscar': oggi, a The Garden, l'ultimo atto del concorso dedicato allo sport giovanile, ideato e organizzato da Il Piccolo e Radio Gold. Il momento più atteso dai 24 finalisti, dalle loro società, dai tecnici, dai moltissimi amici e da chi ha voluto vivere un pomeriggio davvero speciale, anche dai molti partner (Centrale del Latte di Alessandria e Asti, Alessandria Calcio, Avis Alessandria, CaniggiaBus, Cantieri Sportivi, Muda&Partners, Futura Infanzia onlus, Novelli 1934 Mercedes). Speciale, soprattutto, per chi ha alzato l'oscar: Alice Brunetti (Dlf Alessandria Tennis) nei baby, Edoardo Varnero (Swimming Club Alessandria) negli junior e Mattia Levati (Swimming Club Alessandria) negli expert. Per Edoardo Varnero anche il super oscar: con 7015 voti ha totalizzato più preferenze in assoluto. Ma tutti sul podio gli altri piccoli campioni, e piccole campionesse: premi uguali per tutti, perché non ci sono classifiche quando a trionfare sono i valori dello sport. Tra le società il premio va all'Accademia Wushu Sanda Alessandria, che ha raccolto ben 16522 preferenze con tutte le atlete e gli atleti in gara, ideale passaggio di testimone, da The Garden a Marsiglia, dove tre portacolori vestono l'azzurro ai Giochi del Mediterraneo e fra poche ore saranno in gara per la medaglia. Una targa speciale, offerta dalla onlus Futura Infanzia, alla società con più partecipanti al concorso, Zimetal Fortitudo Alessandria: a ritirarla coach Claudio Vandoni, con due giocatori e circondato dai bambini e dalle bambine del minibasket. Altri due riconoscimenti assegnati dalla 'giuria tecnica': a Giuseppe Maurizio Fossati, miglior allenatore del 2019, che ha guidato la Novese calcio femminile in B. E premio Fair Play a Special Team Alessandria per la straordinaria opera di inclusione attraverso lo sport, davvero per tutti e senza barriere. Sul Piccolo in edicola martedì i servizi e le foto della festa finale