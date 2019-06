"Evade" da casa e accoltella un rivale

ACQUI TERME - Marouane Zaaouar, 27enne marocchino di Acqui Terme era sottoposto all'obbligo di dimora dopo le 20. Invece è stato trovato un'ora e mezza dopo a litigare nella zona di via Moriondo con altri connazionali. Come se non bastasse, è stato riconosciuto come 'la mano' che ha ferito con un coltello un magrebino del gruppo, il quale è stato poi costretto a farsi medicare al pronto soccorso.

Lì, ha descritto il suo agressore così bene che i carabinieri si sono presentati a casa sua ed avrebero trovato l'arma dell'aggressione sul tavolo della cucina. Alcuni testimoni riconoscevano "senza ombra di dubbio sia l’aggressore che il coltello".

Per il marocchino è scatato l'arresto in flagranza in regime di arresti domiciliari, in attesa del rito direttissimo.