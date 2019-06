Acquedotto, manutenzione straordinaria ad Ozzano

Sono stati effettuatiad Ozzano Monferrato alcuni lavori di manutenzione straordinaria alla condotta primaria da parte del Consorzio dei Comuni per l'Acquedotto del Monferrato in località Due Punte. Non si sono registrati da parte della popolazione, che era stata preavvertita dal Comune, particolari disagi, durante l’intervento che è stato svolto.