Cai: un concorso fotografico celebra l'Anno del Dolcetto

OVADA - Culminerà con "Buongiorno Dolcetto", un concerto fissato per il 15 agosto, alle 6.00, presso l'Agriturismo Val del Prato di Rocca Grimalda, l'iniziativa ideata da Enoteca Regionale, in collaborazione con il Consorzio dell'Ovada docg, e sezione Ovadese del Cai. Partirà venerdì prossimo, presso la sede di via XXV aprile, il concorso fotografico che l'associazione che raccoglie gli amanti del trekking e delle escursioni, sviluppa ogni anno. «Quest'anno – spiega Diego Cartasegna, presidente del Cai Ovadese – abbiamo deciso di dare un taglio in linea con le celebrazioni per l'anno del Dolcetto. Le location per le sessioni teoriche e pratiche del corso sono diverse aziende vinicole sul territorio». Il programma prevede venerdì 7 luglio, dalle 21.00, la lezione introduttiva. Poi domenica, dalle 15.00, sessione presso "La Piria" di San Giacomo. Domenica 7 luglio secondo appuntamento, sempre dalle 15.00, presso Ca' Bensi a Tagliolo. Il 15 agosto il già citato concerto. «Abbiamo pensato – spiega Mario Arosio, presidente dell'Enoteca – a un'iniziativa nuova e diversa. L'esibizione inizierà alle 6.00 del mattino, un modo diverso per salutare l'alba che vuole anche essere simbolicamente un saluto a un nuovo periodo per il nostro vino». Ad esibirsi sarà il gruppo Dodecacellos, formazione musicale composta da 12 violoncelli, un pianoforte e percussioni. Per l'occasione il Cai organizzerà una passeggiata, con partenza alle 4.30, di avvicinamento al luogo del concerto. Il concorso terminerà con l'ultima serata il 30 agosto presso la sede del Cai. I migliori lavori saranno esposti a settembre nel contesto di "Le storie del vino" a Tagliolo Monferrato.