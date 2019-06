Muliere o Cabella? Comunque vada, in 8 hanno già vinto

NOVI LIGURE – Comunque vada, in 8 hanno un posto da consigliere comunale assicurato. La composizione della massima assise cittadina, infatti, sarà differente a seconda che il ballottaggio venga vinto dal centrosinistra di Rocchino Muliere o dal centrodestra di Gian Paolo Cabella. Il prossimo consiglio comunale sarà formato da sedici consiglieri più il sindaco: 17 componenti in tutto. I candidati erano 143.

I seggi vengono attribuiti con il metodo d’Hondt: senza scendere nei dettagli tecnici, basti dire che questo metodo elettorale bilancia il numero di voti ricevuti dai singoli consiglieri con quelli ricevuti dalla lista di appartenenza. Non è detto, quindi, che in consiglio comunale entrino sempre i consiglieri più votati in assoluto. Un ottimo risultato personale, infatti, può non bastare se la lista a cui si appartiene ha preso pochi voti. In più la legge attribuisce la priorità ai candidati sindaci non eletti, che quindi possono scalzare i propri consiglieri.

I “sicuri” sono Simone Tedeschi, Cecilia Bergaglio, Luca Patelli e Stefano Moro per il centrosinistra, Marco Bertoli, Giacomo Perocchio, Pino Dolcino e Oscar Poletto per il centrodestra. A loro, vanno aggiunti i tre candidati sindaci Rocchino Muliere, Gian Paolo Cabella e Lucia Zippo, che comunque vada entreranno in consiglio. La composizione del consiglio è solo temporanea: con la formazione della giunta, infatti, i consiglieri eventualmente nominati assessori lasceranno il posto a chi li segue nell’ordine di lista.

Se vince Muliere

La maggioranza Partito Democratico, 7 seggi: Rocchino Muliere (eletto di diritto), Simone Tedeschi (197 preferenze), Cecilia Bergaglio (190), Luca Patelli (172), Alfredo Lolaico (169), Felicia Broda (157), Marco Gobbato (106), Carlotta Carraturo (100). Lista civica “Rocchino sindaco”, 2 seggi: Stefano Moro (125 preferenze), Camillo Milano (104). Lista civica “20 per Novi”, 1 seggio: Gabriele Stefano (181 preferenze).

La minoranza Lega, 4 seggi: Gian Paolo Cabella (eletto di diritto), Marco Bertoli (288 preferenze), Giacomo Perocchio (265), Pino Dolcino (198). Forza Italia, 1 seggio: Oscar Poletto (162 preferenze). Movimento 5 Stelle, 1 seggio: Lucia Zippo (eletta di diritto).

Se vince Cabella

La maggioranza Lega, 9 seggi: Gian Paolo Cabella (eletto di diritto), Marco Bertoli (288 preferenze), Giacomo Perocchio (265), Pino Dolcino (198), Luisa Baruffa (74), Luciano Saracino (69), Costanzo Cuccuru (68), Eleonora Gatti (67), Edoardo Moncalvo (65). Forza Italia, 2 seggi: Oscar Poletto (162 preferenze), Diego Accili (123).

La minoranza Partito Democratico, 4 seggi: Rocchino Muliere (eletto di diritto), Simone Tedeschi (197 preferenze), Cecilia Bergaglio (190), Luca Patelli (172). Lista civica "Rocchino sindaco", 1 seggio: Stefano Moro (125 preferenze). Movimento 5 Stelle, 1 seggio: Lucia Zippo (eletta di diritto).