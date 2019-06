Presentata la nuova giunta del sindaco Chiodi

Il sindaco Federico Chiodi ha espresso i nomi della nuova giunta comunale, definendo l'assetto con le liste che compongono la coalizione di centro destra in maniera proporzionale. Quattro assessori politici, uno per lista, e un tecnico, senza tenere conto della proporzione dei voti ricevuti alle elezioni. Tutti confermati i nomi ipotizzati alla vigilia, con la riunione di martedì sera che ha sancito il via libera ufficiale alla composizione dell'esecutivo.

Solo uno dei cinque assessori aveva già avuto esperienze in giunte precedenti, ovvero Mario Galvani, di Fratelli d'Italia, che come il sindaco stesso era assessore nella giunta Berutti; altri due hanno svolto ruolo di consigliere comunale in passato, ovvero Luigi Bonetti, in quota Forza Italia, e Fabio Morreale, per la lista Nuova Tortona, mentre le due donne sono entrambe alla prima esperienza pubblica; Marzia Damiani, della Lega, si è candidata per la prima volta, Anna Maria Acerbi, considerata tecnica, non ha mai svolto attività politica.

Queste le principali deleghe: Fabio Morreale sarà vicesindaco e si occuperà tra le altre di , urbanistica, frazioni, cultura, commercio; Luigi Bonetti di sicurezza, protezione civile, attività economiche; Mario Galvani di lavori pubblici, sanità, decoro urbano; Marzia Damiani di servizi sociali e istruzione; Anna Maria Acerbi di bilancio.