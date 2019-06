Ballottaggio a Novi, ve lo raccontiamo in diretta

Domenica 9 giugno 22.739 cittadini novesi saranno chiamati alle urne per eleggere il nuovo sindaco. La sfida è tra il sindaco uscente Rocchino Muliere, sostenuto da una coalizione di centro sinistra e Gian Paolo Cabella, esponente del centro destra.

Il Piccolo, Radiogold, Il Novese, Novionline, saranno, anche in questa occasione, come avvenuto in occasione del voto del 26 maggio, in diretta da Novi, a partire dalle 23, per raccontare in tempo reale i momenti dell'attesa durante lo spoglio, raccogliere opinioni e considerazioni dei protagonisti della sfida elettorale, fino alla proclamazione del vincitore.

La diretta è visibile sul canale 654 del digitale terreste e in streaming su ragiogold.it, ilpiccolo.net e novionline.net. Ancora una volta, in occasione dell'unico ballottaggio in provincia di Alessandria, due gruppi editoriali mettono insieme le forze per offrire ad utenti web, ascoltatori e telespettatori un servizio il più possibile esaustivo.

Diretta a partire dalle 23 di domenica, dunque, con due inviati a Novi, per raccontare la sfida in diretta tra i due aspiranti alla carica di primo cittadino.