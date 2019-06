Carambola d’auto in spalto Marengo

Carambola d’auto oggi pomeriggio, verso le 17, in spalto Marengo, Alessandria, nei pressi dell’ospedale Iinfantile. Tre le vetture coinvolte. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale (che stanno ancora rilevando l’incidente) i Vigili del Fuoco e i medici del 118.

Una delle persone coinvolte è stata trasportata al pronto soccorso per aver riportato lievi ferite. Intanto, i Vigili del Fuoco hanno lavorato per mettere in sicurezza le vetture. Seguono aggiornamenti.