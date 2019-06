Polizia municipale, arrivano i taser in dotazione?

Sicurezza: massima attenzione. È uno dei punti cardine della Giunta Cuttica. E dagli ultimi confronti interregionali tra Polizie Locali emergono novità per offrire agli agenti maggiori strumenti per agire e investigare.

Obiettivi? I taser, pistole a impulsi elettrici, ora in dotazione sperimentale alle divise italiane. «Al meeting delle Polizie Locali avevamo evidenziato l’esigenza di nuove strumentazioni, come previsto dalla modifica ministeriale. E’ intenzione dell’Amministrazione comunale chiedere che anche la propria Polizia sia dotata di tali pistole per agire meglio nelle aree di controllo».

L’ampliamento delle aree considerate sensibili, e l’estensione dei comportamenti ritenuti molesti deve passare inevitabilmente per le strade burocratiche: «Attendiamo la modifica del regolamento comunale sulla sicurezza. Il passaggio va fatto nelle Commissioni competenti e in Consiglio Comunale», spiega Bassani.

